Ultima visita di Stato per la presidente di Singapore

(ANSA) - SINGAPORE, 19 GIU - Da ieri la Presidente singaporeana Halimah Jacob è in visita di Stato in Qatar su invito dell'emiro, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani.

Sarà inoltre ospitata per una visita al Museo Nazionale del Qatar da Sheikha Al Mayassa bint Hamad Al Thani, che presiede i musei del Qatar ed è stata nominata "Regina del mondo dell'arte" dalla rivista Forbes nel 2015.

Della delegazione faranno parte funzionari dell'Ufficio del Presidente, del MFA, del Ministero del Commercio e dell'Industria, di Enterprise Singapore e della Singapore Food Agency.

Singapore e Qatar hanno stabilito relazioni diplomatiche nel novembre 1984.

Il Qatar è il terzo partner commerciale della Repubblica in Medio Oriente, con scambi bilaterali nel 2022 pari a 8,2 miliardi di dollari.

Dal 2005, le società di Singapore si sono assicurate progetti in settori come petrolio e gas, gestione dei rifiuti e delle acque, pianificazione urbana e tecnologie dell'informazione e della comunicazione. (ANSA).