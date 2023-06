Blinken vedrà Xi Jinping, Cina inflessibile su Taiwan

Il segretario di Stato americano Antony Blinken incontrerà il presidente cinese Xi Jinping, ha riferito un funzionario Usa all'Afp. In precedenza

Blinken ha avuto oggi un colloquio a porte chiuse con il responsabile degli Esteri del Partito Comunista Cinese (Pcc) Wang Yi.

Durante questa riunione Wang Yi ha detto che la Cina non farà "alcun compromesso" su Taiwan, secondo quanto riportato dai media statali cinesi. Blinken ha incontrato Wang Yi oggi nel complesso diplomatico di Diaoyutai, nel distretto di Haidian della capitale cinese.

L'alto dirigente cinese ha dichiarato al Segretario di Stato americano che Pechino non ha "alcun margine di compromesso" su Taiwan. "Su questo tema, la Cina non ha spazio per compromessi o concessioni", ha detto Wang, come riporta l'emittente statale Cctv, aggiungendo: "Gli Stati Uniti devono aderire veramente al principio dell'Unica Cina confermato nei tre comunicati congiunti USA-Cina, rispettare la sovranità e l'integrità

territoriale della Cina e opporsi chiaramente all'indipendenza di Taiwan".

"È necessario scegliere tra il dialogo e il confronto, tra la cooperazione e il conflitto", ha detto Wang a Blinken.

Blinken è il primo segretario di Stato americano a recarsi in Cina in quasi cinque anni. Arrivato ieri a Pechino, ha incontrato per la prima volta il suo omologo cinese Qin Gang, con il quale ha avuto colloqui "franchi, sostanziali e costruttivi", secondo il Dipartimento di Stato americano. Qin Gang è il ministro cinese degli Affari esteri, mentre Wang Yi è il principale funzionario incaricato delle questioni diplomatiche all'interno del Partito comunista cinese (Pcc): figura predominante nella politica estera cinese. Blinken oggi potrebbe incontrare anche il presidente cinese Xi Jinping, prima di una conferenza stampa prevista per fine giornata.

Agenzia ANSA Gli Usa: "I colloqui di Blinken in Cina franchi e costruttivi" - Mondo Il ministro degli esteri cinesi andrà a Washington. Segnali di disgelo ma non su Taiwan (ANSA)