Media, quasi 100 morti per il caldo in India negli ultimi giorni

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Almeno 96 persone sono morte in due degli stati più popolosi dell'India, Uttar Pradesh e Bihar, negli ultimi giorni. Lo hanno reso noto funzionari locali, scrive il quotidiano The Hindu, precisando che aree del paese sono attraversate da un'ondata di caldo soffocante. I decessi sono avvenuti nello Stato settentrionale dell'Uttar Pradesh e nel Bihar orientale, dove le autorità hanno avvertito i residenti con più di 60 anni e altre persone affette da varie malattie di rimanere in casa durante il giorno.