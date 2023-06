Vietnam: Italia al festival dei fuochi di artificio di Da Nang

(ANSA) - HANOI, 17 GIU - Italia e Australia si sfidano stasera al Da Nang International Fireworks Festival, una competizione internazionale unica nel suo genere in Vietnam, che dal 2008 attrae i migliori produttori di fuochi d'artificio di tutto il mondo.

Il festival di quest'anno, come riporta Vietnam Plus, presenta squadre provenienti da Regno Unito, Polonia, Canada, Francia, Finlandia, Australia, Italia e Vietnam, tutte con una lunga tradizione nell'arte dei fuochi d'artificio, capaci di raccontare storie ed emozioni attraverso la luce, la musica e l'espressione artistica.

Lo spettacolo di stasera, che si svolge sul tema "Alla conquista dei sogni", vede impegnate l'Australia, che ha vinto l'evento nel 2015 e l'Italia, con Martarello Group, storica azienda pirotecnica della provincia di Rovigo, vincitrice del titolo anche nelle edizioni 2017 e nel 2018.

Damiano Baraldo, leader del team italiano, e Christian Anthony Howard, del team australiano, intervistati dalla stampa, si sono detti fiduciosi nelle proprie capacità di portare nuove idee e rendere sempre più spettacolari gli effetti di luce, ed hanno affermato di essere impressionati dalla bellezza di Da Nang e dall'ospitalità della popolazione locale.

La serata finale della competizione si svolgerà il prossimo 8 luglio ed avrà come tema "Il mondo senza distanza". (ANSA).