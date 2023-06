Corea del Nord affronta riunione plenaria del partito

(ANSA) - PYONGYANG, 17 GIU - La Corea del Nord ha avviato una riunione plenaria del Partito dei lavoratori alla presenza del suo leader Kim Jong-un per discutere questioni relative all'economia, alla diplomazia e alla difesa, ha riferito l'agenzia statale KCNA.

Intanto il segretario di Stato americano Antony Blinken ha avuto una telefonata con il suo omologo della Corea del Sud Park Jin alla vigilia del suo viaggio in Cina, auspicando un maggiore avvicinamento tra i due Paesi.

La sesta e settima riunione plenaria dell'8/o Comitato Centrale del Partito dei lavoratori della Corea del Nord "adotterà misure pertinenti", ha affermato la KCNA. "Discuterà e deciderà anche le questioni politiche di grande importanza nello sviluppo della rivoluzione coreana, inclusa la questione del rafforzamento del Partito e della costruzione dello Stato e la questione della strategia diplomatica e di difesa dello Stato per far fronte alla mutata situazione internazionale", ha aggiunto.

I media non hanno specificato ulteriori dettagli sull'ordine del giorno o sulla durata prevista della riunione plenaria.

L'incontro arriva in un momento in cui la Corea del Nord sembra aver ridotto l'intensità dei suoi test sulle armi, avendo condotto solo un test missilistico negli ultimi due mesi dopo il lancio di un razzo spaziale con a bordo un satellite che si è schiantato nel Mar Giallo dopo essere fallito in volo il 31 maggio. Pyongyang ha rifiutato gli inviti a colloqui da Seoul e Washington, che lo scorso anno hanno ripreso le loro esercitazioni militari congiunte su larga scala nella penisola coreana, mentre il regime ha condotto un numero record di test missilistici. I confini della Corea del Nord rimangono chiusi dalla pandemia, che si ritiene abbia avuto un forte impatto sulla sua economia impoverita, anche se ci sono segnali che Pyongyang potrebbe presto decidere di revocare le restrizioni.

(ANSA).