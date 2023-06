Biden, 'spero di incontrare Xi nei prossimi mesi'

(ANSA) - WASHINGTON, 17 GIU - Joe Biden ha annunciato che spera di incontrare il presidente cinese Xi Jinping nei prossimi mesi. Lo ha detto lui stesso ai reporter.

"La Cina - ha detto Biden - ha alcune legittime difficoltà non legate agli Stati Uniti. E penso che una delle cose che ha causato quel pallone (spia, ndr) non sia stato tanto che è stato abbattuto. Ma non credo che la dirigenza sapesse dov'era, e sapesse cosa c'era dentro, e sapesse cosa stava succedendo.

Penso che sia stato più imbarazzante che intenzionale. E quindi spero che nei prossimi mesi incontrerò di nuovo Xi e parlerò delle legittime differenze che abbiamo, ma anche di come andare d'accordo". (ANSA).