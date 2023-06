Giappone, sparatoria in un poligono dell'esercito: due morti

(ANSA) - TOKYO, 14 GIU - Due membri delle Forze di autodifesa del Giappone (Jieitai) sono stati uccisi e un altro ferito in una sparatoria avvenuta oggi in un poligono di tiro dell'esercito a Gifu, nel centro dell'arcipelago nipponico. La polizia locale ha arrestato una giovane recluta di 18 anni.

"Durante un'esercitazione con proiettili veri come parte dell'addestramento del nuovo personale, un candidato delle Forze di autodifesa ha sparato contro tre membri del personale", ha dichiarato la Forza terrestre di autodifesa del Giappone (Gsdf) in un comunicato. Il 18enne è stato arrestato sul posto da altri soldati. "Ha sparato con un fucile con l'intento di uccidere", ha detto una fonte militare. L'emittente nazionale Nhk ha riferito che le persone colpite sono un uomo sulla cinquantina e altri due uomini sulla ventina. (ANSA).