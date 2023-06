Scontro treni in India: si sospetta un sabotaggio

(ANSA) - NEW DELHI, 06 GIU - Il Central Bureau of Investigation, la CIA indiana, ha avviato un'indagine sull'incidente ferroviario che il 2 giugno ha coinvolto due treni passeggeri, il Coromandel Express e il Yashwantpur-Howrah Express e un merci, causando la morte di 278 persone e il ferimento di almeno 900 alla stazione di Bahanaga Bazar, nello stato dell'Orissa.

L'indagine è stata avviata su richiesta del Ministro delle Ferrovie e con il consenso del governo dello stato.

Il quotidiano "The Hindu" scrive che gli agenti del CBI indagheranno sui possibili risvolti criminali, sulla base del sospetto che l'incidente possa essere stato causato da un sabotaggio e da un "intervento esterno". Ieri, a partire dalla denuncia di un ispettore di polizia del luogo, si era parlato di errore umano, ed è stato aperto un fascicolo con l'accusa di "negligenza" nei confronti di un dipendente della stazione ferroviaria, del quale non è stato rivelato il nome. (ANSA).