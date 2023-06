Cina: frana nel sud-ovest del Sichuan, almeno 14 morti

(ANSA) - PECHINO, 04 GIU - Quattordici persone sono morte oggi a causa di una frana nel sud-ovest della Cina: lo ha reso noto il governo. Cinque persone sono ritenute disperse in seguito alla frana, avvenuta nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, ha aggiunto il governo locale. La frana "è avvenuta in alta montagna" in una fattoria nella foresta vicino alla città di Leshan, ha dichiarato il governo in un comunicato, aggiungendo che "le operazioni di ricerca e salvataggio sono in corso con urgenza". (ANSA).