Usa, il coraggio delle vittime di Tienanmen continua a ispirare

(ANSA) - NEW YORK, 03 GIU - "Il coraggio delle vittime" di Tienanmen "non sarà dimenticato e continua a ispirare". Il Dipartimento di Stato americano ricorda così i 34 anni dal massacri di piazza Tienanmen. "Gli Stati Uniti continueranno a sostenere i diritti umani e le libertà fondamentale in Cina e nel mondo", aggiunge. (ANSA).