Piazza Tienanmen, la polizia di Hong Kong arresta alcuni artisti

La polizia di Hong Kong ha arrestato alcuni artisti, almeno quattro, alla vigilia dell'anniversario della repressione di Piazza Tienanmen contro gli studenti cinesi che manifestavano a Pechino per una svolta democratica, secondo quanto riferito dai media locali. Da quando la Cina ha imposto all'ex colonia britannica una legge sulla sicurezza nazionale, a giugno del 2020, le autorità della città hanno soppresso tutti gli eventi pubblici dedicati ai fatti sanguinosi del 4 giugno del 1989, nonché tutta la produzione artistica dedicata e la veglia a lume di candela organizzata per trent'anni a Victoria Park.

Spettacoli di strada d'avanguardia, teatro impegnato politicamente, musica e poesia pro-democrazia hanno di solito accompagnato a Hong Kong la ricorrenza di Piazza Tienanmen. Mentre per decenni decine di migliaia di persone si sono riunite ogni anno a Victoria Park per dare vita a una veglia a lume di candela in ricordo delle vittime. L'ex colonia britannica è stata a lungo l'unica città cinese ad avere commemorazioni su vasta scala della sanguinosa repressione.

In settimana il governatore John Lee ha messo in guardia che la polizia avrebbe perseguito le violazioni delle leggi, evitando di rispondere se un'espressione di commemorazione, anche individuale, potesse essere ritenuta illegale o meno. Oggi, tuttavia, in una strada trafficata nel quartiere commerciale di Causeway Bay, l'artista Sanmu Chen ha cantato ripetutamente 'Non dimenticate il 4 giugno! Gente di Hong Kong, non abbiate paura di loro!', finendo per essere prima ripresa dagli agenti di polizia e poi portata via. Stessa sorte anche per un altro noto artista, Chan Mei-tung, in arresto alla vigilia dell'anniversario nel 2022. I media locali hanno anche riferito che altri due noti attivisti - Lau Ka-yee e Kwan Chun-pong - sono stati rimossi dagli agenti da Victoria Park che, cordonato da barriere metalliche negli ultimi tre anni per evitare assembramenti, ha ospitato questa volta una fiera su iniziativa dei gruppi pro-Pechino per promuovere i prodotti provenienti dalla Cina.