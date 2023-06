Cina, territori occupati alla Russia? Report Wsj sbagliato

(ANSA) - PECHINO, 02 GIU - Sull'ipotesi riportata dal Wsj di una proposta cinese sul cessate il fuoco, con parte dei territori occupati che resterebbero nel controllo di Mosca, l'inviato speciale di Pechino Li Hui ha affermato che "il report non è in linea con i fatti". Li, in un briefing sulla sua recente missione in Europa, ha "ricordato che Kuleba ha detto di non aver sentito" cose del genere dalle parti coinvolte. "Non so chi sia questo funzionario citato dal Wsj", ha aggiunto il diplomatico, assicurando che l'Ucraina "ha apprezzato la nostra posizione sul rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale e sul rispetto della carta dell'Onu". (ANSA).