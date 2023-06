Vietnam: ondata di caldo, Hanoi taglia l'illuminazione pubblica

(ANSA) - HANOI, 01 GIU - Le temperature record registrate in alcune aree del Vietnam nel mese di maggio potrebbero continuare anche durante il mese di giugno, causando aumenti costanti di consumo di elettricità, come riportato dal quotidiano Vietnam Express. Secondo le previsioni del servizio meteorologico vietnamita, le temperature di questa settimana dovrebbero arrivare a 38 gradi.

Per non far collassare il sistema elettrico nazionale, diverse città hanno ridotto l'illuminazione pubblica e gli uffici governativi sono stati esortati a ridurre il consumo di energia di un decimo. La capitale Hanoi ha accorciato la durata dell'illuminazione pubblica di un'ora al giorno, dimezzando l'illuminazione su alcune strade principali e nei parchi pubblici.

Già la scorsa settimana, il governo vietnamita aveva chiesto di spegnere i dispositivi elettrici non in uso e di mantenere l'aria condizionata al di sopra dei 26 gradi. Le autorità stanno inoltre spingendo le industrie a operare durante lontano dalle ore di punta, quando la domanda complessiva di elettricità è inferiore, in modo da allentare la pressione sulla rete nazionale.

Più di 11.000 aziende, dalle grandi fabbriche del gruppo tessile cinese Texhong al produttore di scarpe sudcoreano Changshin, hanno accettato di ridurre i consumi ove possibile, afferma l'Autorità di regolamentazione dell'elettricità del Vietnam. (ANSA).