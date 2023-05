Sherpa, 'sull'Everest ci sono più di mille chili di spazzatura'

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Il fascino della scalata della montagna più alta del mondo distrutto dalla valanga di rifiuti che vi si trovano lungo il percorso. È il racconto di un alpinista nepalese noto come Tenzi Sherpa, che ha denunciato la grande quantità di rifiuti presenti sull'Everest attraverso un video pubblicato su Instagram e ripreso da El País.

Bombole di ossigeno vuote, cucchiai, scarpe e tende abbandonate sono soltanto alcuni degli oggetti che si trovano lungo il percorso verso la vetta. Una quantità tale da rendere la pulizia impossibile per la guida e il suo gruppo, perché si trattava di "più di mille chili di spazzatura". Nonostante quest'anno le autorità abbiano raccolto 13 tonnellate di rifiuti sull'Everest e sul vicino Lhotse, Tenzi Sherpa ha dichiarato che non è stato sufficiente.

"È sconfortante vedere l'accumulo di rifiuti al Campo IV del monte Everest - ha commentato su Twitter il blog Everest Today -. È giunto il momento di affrontare questo problema con urgenza e impegno. Chiediamo norme più severe, l'applicazione di pratiche di arrampicata pulite e strategie efficaci di gestione dei rifiuti". (ANSA).