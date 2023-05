La Cina a Musk, 'sostegno alle imprese estere'

(ANSA) - PECHINO, 31 MAG - La Cina assicura che "continuerà a fornire garanzie di servizio efficienti e pragmatiche e a sostenere le imprese finanziate dall'estero perché possano svilupparsi nel Paese in modo stabile e a lungo termine". E' quanto ha detto il ministro del Commercio, Wang Wentao, nell'incontro avuto a Pechino con Elon Musk, in base ad una nota del ministero secondo cui "le parti hanno avuto scambi ampi e approfonditi su questioni come la cooperazione economica e commerciale sino-americana e lo sviluppo di Tesla in Cina".

Musk, secondo lo stesso resoconto, "ha elogiato la vitalità e il potenziale dello sviluppo della Cina".

Wang ha ricordato che quando il presidente Xi Jinping ha incontrato il suo omologo americano Joe Biden "ha affermato che la Terra è abbastanza grande da accogliere i rispettivi e comuni sviluppi di Cina e Stati Uniti", le cui economie "sono profondamente integrate". Pertanto, "le due parti dovrebbero rafforzare il dialogo economico e commerciale e la cooperazione sotto la guida dei principi del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggiosa per tutti". (ANSA).