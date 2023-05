Corea del Nord lancia satellite militare ma cade in mare

La Corea del Nord ha lanciato quello che ha inizialmente definito un "vettore spaziale" verso sud, suscitando allarme in Corea del Sud e in Giappone, dove erano state predisposte evacuazioni d'emergenza, poi revocate. Poco dopo l'agenzia ufficiale di Pyongyang ha fatto sapere che il razzo di trasporto del satellite "è caduto in mare", schiantandosi nel Mare occidentale coreano a causa dell'avvio anomalo del motore. Ieri

la Corea del Nord aveva annunciato che avrebbe lanciato il suo primo satellite di ricognizione militare nel mese di giugno. Ferma condanna degli Usa, secondo i quali il lancio è da considerarsi in "violazione di diverse risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, aumenta le tensioni e rischia di destabilizzare la situazione nella regione".