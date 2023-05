Amnesty, 'indagare i talebani per il crimine contro l'umanità'

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Le gravi limitazioni e l'illegale repressione dei diritti delle donne e delle bambine da parte dei talebani in Afghanistan devono essere indagate come possibili crimini di diritto internazionale, tra i quali il crimine contro l'umanità di persecuzione di genere. È quanto hanno dichiarato oggi Amnesty International e la Commissione internazionale dei giuristi, in un rapporto intitolato "La guerra dei talebani contro le donne: il crimine contro l'umanità di persecuzione di genere in Afghanistan".

Il rapporto contiene una dettagliata analisi giuridica delle drastiche limitazioni imposte dai talebani nei confronti delle donne e delle ragazze afghane che, insieme all'imprigionamento, alle sparizioni forzate, alle torture e ai maltrattamenti, potrebbero costituire il crimine contro l'umanità di persecuzione di genere, ai sensi dell'articolo 7.1.h dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. Amnesty International e la Commissione internazionale dei giuristi ritengono che la procura della Corte penale internazionale dovrebbe aggiungere il crimine contro l'umanità di persecuzione di genere nell'indagine in corso sulla situazione in Afghanistan e che gli stati, attraverso la giurisdizione universale o altre vie giudiziarie, dovrebbero processare i talebani sospettati di crimini di diritto internazionale.

"La campagna di persecuzione di genere dei talebani è di una dimensione, di una gravità e di una sistematicità tali che, complessivamente, le loro azioni e le loro politiche vanno a formare un sistema repressivo che vuole soggiogare ed emarginare le donne e le bambine in tutto l'Afghanistan. Tale campagna soddisfa tutti e cinque i criteri necessari perché si parli del crimine contro l'umanità di persecuzione di genere", ha dichiarato Santiago A. Canton, segretario generale della Commissione internazionale dei giuristi.