Caccia russi al largo Giappone, Tokyo fa decollare i jet

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Il Giappone ha fatto decollare oggi jet da combattimento dopo che aerei russi "per la raccolta di informazioni" sono stati individuati al largo delle sue coste, lungo l'Oceano Pacifico e il Mar del Giappone: lo ha reso noto lo Stato Maggiore del Paese. Un velivolo russo ha viaggiato dal nord del Giappone verso il sud lungo una parte della costa occidentale del Paese, mentre un altro ha preso una rotta simile lungo la costa opposta, ha precisato lo Stato Maggiore nipponico in un comunicato. "In risposta, sono stati inviati i caccia della Forza aerea di autodifesa del Nord e altre unità", ha aggiunto. (ANSA).