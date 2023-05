Vietnam: il mercato del lusso è pronto a investire nel paese

(ANSA) - HANOI, 24 MAG - Secondo le previsioni del portale statistico per i dati di mercato Statista, pubblicate dal Vietnam Plus, in Vietnam, nel 2023, i ricavi nel mercato dei beni di lusso ammonteranno a 957,2 milioni di dollari e cresceranno annualmente del 3,23% nel periodo 2023-2028. Questo aumento della domanda dei consumatori sta invogliando molti marchi di lusso come Dior, Louis Vuitton, Tiffany & Co. e Berluti, a investire nel paese. Nella capitale Hanoi stanno per aprire hotel di lusso come Four Seasons, Fairmont, Waldorf Astoria o Ritz Carton, in quello che diventerà il nuovo quartiere del lusso.

Secondo Nick Bradstreet, direttore di Asia Pacific Retail di Savills, il Vietnam, insieme a Singapore e alla Thailandia, è visto come uno dei mercati più importanti per il settore del lusso.

In Vietnam, secondo un rapporto della Banca Mondiale, le previsioni di crescita del Pil, nonostante la difficile situazione globale, sono del 6,3% per il 2023, con un obiettivo di crescita media annua, per il periodo 2021-2030, del 7%.

Entro il 2050, il Pil pro capite nominale è previsto essere compreso tra i 27.000 e i 32.000 dollari.

I dati dell'Ufficio statistico generale vietnamita mostrano che, negli ultimi quattro mesi, il consumo interno del Vietnam ha registrato una ripresa graduale, come dimostrano le entrate totali derivanti dalle vendite al dettaglio di beni e servizi, che hanno avuto un aumento del 26,7% rispetto allo stesso periodo del 2019, l'anno antecedente allo scoppio della pandemia di Covid19. (ANSA).