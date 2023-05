Li a Mishustin, 'tra Cina e Russia partenariato strategico'

(ANSA) - PECHINO, 24 MAG - Il premier cinese Li Qiang ha lodato il "partenariato di cooperazione strategica" tra Pechino e Mosca, nel corso dell'incontro avuto nella Grande sala del popolo con il suo omologo russo Mikhail Mishustin, accolto con una grande cerimonia di benvenuto tenuta in PIazza Tienanmen. Le parti, hanno riferito i media locali, hanno firmato un protocollo d'intesa sulla cooperazione commerciale dei servizi, parte di una serie di accordi economici e infrastrutturali.

"Sotto la guida strategica dei nostri due capi di stato, il partenariato cooperativo strategico globale tra Cina e Russia nella nuova era è sempre stato mantenuto ad un livello elevato", ha detto Li. Mishustin ha salutato le relazioni bilaterali "senza precedenti", nonostante le "pressioni sensazionali" da parte dell'Occidente.

La Cina è il principale partner commerciale della Russia, con in interscambio che ha toccato la cifra record di 190 miliardi di dollari nel 2022, secondo i dati doganali cinesi, destinato a superare quota 200 miliardi quest'anno, ha detto Mishustin. Li, sul punto, ha notato che i volumi hanno toccato finora quota 70 miliardi con "un aumento di oltre il 40%. Anche la portata degli investimenti tra i due Paesi è in continuo miglioramento", mentre "i progetti strategici su larga scala stanno avanzando costantemente". (ANSA).