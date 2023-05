Singapore-Kazakistan: firmati 4 accordi su 15 settori

(ANSA) - SINGAPORE, 23 MAG - Il presidente singaporeano Halimah Yacob e il presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev hanno assistito insieme alla firma di quattro accordi tra i due paesi presso l'ufficio presidenziale del Kazakistan.

Gli accordi offrono accordi reciproci per imprese di entrambi i paesi su più di 15 settori come servizi medici specializzati, odontoiatria, interior design, pianificazione urbana e ingegneria.

Un accordo specifico è stato stipulato al fine di proteggere investitori e società di Singapore in Kazakistan da trattamenti discriminatori ed espropri illegali. Entrambi i presidenti hanno concordato sulle opportunità di espandere la collaborazione in altre aree, tra le quali commercio e investimenti, energia e logistica, ha affermato il Ministero degli Affari Esteri (MFA) di Singapore in una dichiarazione. (ANSA).