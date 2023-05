Pakistan: estremisti fanno esplodere due scuole per ragazze

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Estremisti islamici hanno fatto saltare in aria durante la notte due scuole per ragazze nella regione del Nord Waziristan, nel nord-ovest del Pakistan, nel distretto tribale della provincia di Khyber Pakhtunkhwa (Kp). Lo fa sapere un funzionario locale della polizia, che precisa che non ci sono state vittime nell'attentato.

Nel mese di maggio otto persone, inclusi 5 insegnanti, sono stati uccisi in due distinti attacchi jihadisti nel distretto tribale di Kurran della stessa provincia. Fra il 2007 e il 2018 i terroristi islamici hanno distrutto centinaia di scuole nella zona, che è a ridosso del confine afghano. (ANSA).