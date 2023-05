Sunak incanta Kishida con i calzini della sua squadra del cuore

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - La diplomazia dei calzini: è quella di Rishi Sunak, che all'incontro di ieri sera con il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha deciso di indossare delle calze rosso fuoco con il logo della squadra di baseball preferita del nipponico, gli Hiroshima Toyo Carp. Lo riporta il Telegraph.

Una scelta che non è passata inosservata, anche perché in Giappone bisogna togliere le scarpe prima di entrare in case e ristoranti. Tant'è che dopo la solita foto di rito ne è stata scattata una in cui i due politici indicano le calze, poi ripubblicata dall'ambasciata britannica in Giappone.

"Spero che la tua squadra di baseball abbia avuto una stagione migliore della mia squadra di calcio", avrebbe detto Sunak a Kishida. La squadra del cuore del primo ministro britannico, il Southampton, quest'anno sarà retrocessa. (ANSA).