G7, 'nuove sanzioni per fiaccare macchina da guerra russa'

(ANSA) - HIROSHIMA, 19 MAG - Il G7 ha concordato nuove sanzioni per "fiaccare la macchina da guerra della Russia". Lo si legge in una dichiarazione dei leader dei Sette Grandi, riuniti a Hiroshima, e dedicata all'Ucraina. Al fine di ridurre le entrate della Russia, è finito nel mirino l'export di diamanti: a tale scopo, "continueremo a lavorare a stretto contatto per limitare il commercio e l'uso di diamanti estratti, lavorati o prodotti in Russia, impegnandoci con partner chiave al fine di garantire l'efficacia dell'attuazione di misure restrittive coordinate, anche attraverso tecnologie di tracciamento". (ANSA).