Ciclone Mocha, salgono a 145 i morti in Birmania

(ANSA) - RANGOON, 19 MAG - Il bilancio delle vittime del ciclone Mocha in Birmania è salito a 145: lo ha reso noto oggi la giunta in un comunicato.

"In totale, 145 persone sono rimaste uccise dal ciclone, la tempesta più potente che abbia colpito la Birmania e il Bangladesh in più di un decennio", si legge nella nota. (ANSA).