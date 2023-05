Cuccioli di tigre del Bengala nascono nello zoo di Delhi

(ANSA) - NEW DELHI, 16 MAG - Per la prima volta da diciotto anni una tigre reale del Bengala ha partorito nello zoo di Delhi. Lo ha fatto sapere ieri il ministro alle Foreste, spiegando che il parto è avvenuto il 2 maggio.

I cuccioli nati dalla tigre "primipara", chiamata Siddhi, erano cinque ma tre di loro sono nati morti.

Siddhi si era accoppiata con il partner Karan.

Nello zoo di Delhi oltre a Siddhi e Karan, vivono altri due esemplari adulti di tigri del Bengala, Aditi e Barkha, ma, nonostante l'impegno dei veterinari, per quasi vent'anni nessuna nascita era stata possibile sinora. (ANSA).