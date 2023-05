Thailandia: concluso scrutinio, Move Forward primo partito

(ANSA) - BANGKOK, 15 MAG - A conteggio dei voti concluso, la Commissione elettorale thailandese ha certificato stamattina la clamorosa vittoria del partito di opposizione Move Forward, che ha ottenuto 151 seggi sui 500 in palio alla Camera nelle elezioni legislative di ieri.

Il secondo partito, con 141 seggi, è il Puea Thai, che aveva vinto ogni elezione dal 2001 a oggi e per due volte era stato spodestato da un colpo di stato. Per i partiti della coalizione di governo uscente è stata una disfatta: il Bhumjaithai ha conquistato 71 seggi, il Palang Pracharat 40, e il nuovo movimento del premier uscente Prayuth solo 36.

Per formare un governo, che verrà eletto dalle Camere riunite, serviranno 376 voti. Il Senato di 250 membri è però interamente nominato dall'esercito, e il Move Forward ha sempre dichiarato di non voler mai scendere a patti con i militari e i partiti che hanno sostenuto il generale Prayuth dopo il golpe del 2014. (ANSA).