In Cina progetti pilota per incentivare matrimonio e gravidanza

(ANSA) - PECHINO, 15 MAG - La Cina ha deciso di lanciare progetti pilota in oltre 20 città "per creare una cultura del matrimonio e della gravidanza della nuova era", ultima mossa promossa dalla leadership comunista per creare un ambiente favorevole alle nascite e invertire il trend dell'invecchiamento della popolazione. La Family Planning Association, una agenzia nazionale che lavora sul rafforzamento e sull'efficacia delle misure governative sulla popolazione e sulla fertilità, ha messo a punto i programmi che hanno l'ambizione di incoraggiare le donne a sposarsi e ad avere figli.

In particolare, ha riferito il Global Times, il tabloid nazionalista in lingua inglese del Quotidiano del Popolo, i piani prevedono di favorire le nozze e le nascite in età appropriata, incoraggiare i genitori a condividere le responsabilità nell'educazione dei figli e frenare gli alti "prezzi della sposa" e altre usanze giudicate "obsolete".

La Cina ha attuato la politica draconiana del figlio unico dal 1980 al 2015, modificando poi l'approccio fino a rimuovere ogni limite, senza però sortire gli effetti sperati. Preoccupati per il primo calo nel 2022 della popolazione in 60 anni e per il suo rapido invecchiamento, i consiglieri del governo hanno proposto a marzo che le donne single e non sposate possano addirittura avere accesso al congelamento degli ovuli e al trattamento di fecondazione in vitro, pur di far aumentare il tasso di fertilità nazionale. Tuttavia, molte donne evitano la maternità a causa delle spese per l'assistenza all'infanzia e della necessità di interrompere la carriera lavorativa, di fronte alla discriminazione di genere che resta ancora un ostacolo fondamentale. (ANSA).