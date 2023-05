India: schiacciante vittoria partito Congresso nel Kharnataka

Il partito del Congresso si avvia a vincere le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa nello Stato del Karnataka. Lo spoglio dei voti non è ancora concluso, ma secondo gli ultimi dati resi noti dalla commissione elettorale il partito di opposizione a livello nazionale conquisterà una schiacciante maggioranza, con 136 seggi sul totale del 224, mentre il Bjp del premier Modi, che era al governo nello stato, si ferma a 64. "Gli elettori hanno sconfitto l'odio", ha commentato Rahul Gandhi. In tutta l'India militanti del partito del congresso stanno già festeggiando la vittoria. (ANSA).