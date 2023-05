Pakistan: 1.000 arresti dopo proteste per arresto di Khan

(ANSA) - LAHORE, 10 MAG - Quasi 1.000 manifestanti sono stati arrestati nel Punjab pakistano dopo le proteste contro l'arresto del leader del Movimento per la Giustizia del Pakistan ed ex premier Imran Khan. Lo riferisce la polizia. "Gli agenti hanno arrestato 945 trasgressori della legge e malintenzionati in tutta la provincia", si legge in un comunicato, aggiungendo che 130 agenti e funzionari sono rimasti feriti nelle violenze scoppiate ieri dopo l'arresto dell'ex premier. (ANSA).