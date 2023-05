Onu, '274 uomini e 58 donne fustigati in Afghanistan in 6 mesi'

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - La missione Onu in Afghanistan (Unama), nel suo rapporto sulle punizioni corporali e la pena di morte pubblicato oggi, ha reso noto che "274 uomini, 58 donne e due ragazzi sono stati fustigati pubblicamente negli ultimi sei mesi" dai talebani afghani. "Le punizioni corporali sono una violazione della Convenzione contro la tortura e devono cessare", ha precisato su Twitter Fiona Frazer, capo dei diritti umani della missione, precisando che "le Nazioni Unite sono fortemente contrarie alla pena di morte e incoraggiano il dipartimento degli Affari esteri" a Kabul "a stabilire una moratoria immediata sulle esecuzioni" L'Unama ha inoltre chiesto "che si faccia di più per rispettare gli standard internazionali sui diritti umani.

La Bbc scrive che i talebani non hanno ancora reagito al rapporto, ma la stessa missione Onu ha scritto che "accoglie con favore l'interazione e la risposta" del governo talebano.

