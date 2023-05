Thailandia: lunghe file per votare una settimana in anticipo

(ANSA) - BANGKOK, 07 MAG - Lunghe file si sono formate questa mattina in Thailandia per approfittare della possibilità di esprimere in anticipo il voto programmato per il 14 maggio per eleggere i prossimi leader politici in una consultazione legislativa che, secondo molti osservatori, potrebbe rappresentare un'occasione per lo schieramento pro democrazia.

In molti si sono messi in fila fin dalle prime ore del mattino sotto un sole già cocente davanti a templi, centri commerciali e scuole, dove le urne sono già aperte. Il primo ministro Prayut Chan-o-Cha, salito al potere dopo un colpo di Stato nel 2014 prima di vincere in una controversa elezione nel 2019, sta perdendo terreno nei sondaggi. Ma con un sistema elettorale molto favorevole ai partiti sostenuti dai militari, gli oppositori devono ottenere una vittoria schiacciante per avere qualche speranza di formare il prossimo governo e molta gente è ansiosa di esprimere il proprio voto.

Un movimento di protesta ha scosso il regno nel 2020 chiedendo una profonda riforma della monarchia, argomento tabù nel Paese in cui il re Maha Vajiralongkorn gode di uno status di quasi divinità. La pandemia e un'ondata di arresti hanno però spento l'ambizione sul nascere. Le elezioni legislative del 14 maggio offrono quindi una nuova opportunità per gli attivisti pro-democrazia di far sentire la propria voce, in un contesto politico ancora bloccato dalle élite conservatrici, riluttanti alle riforme richieste. (ANSA).