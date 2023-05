L'Alta Corte di Calcutta sospende lo sfratto per Amartya Sen

(ANSA) - NEW DELHI, 05 MAG - L'Alta Corte di Calcutta ha bloccato il provvedimento di sfratto per Amartya Sen, fino al giorno fissato per l'udienza nel tribunale competente, il 10 maggio.

L'ingiunzione nei confronti del Nobel per l'Economia indiano è stata decisa dall'Università Visva Bharati, l'istituzione che afferma di possedere il terreno su cui sorge "Pratichi", una villa bianca di due piani, costruita negli anni Quaranta dal padre di Sen. La cacciata dell'economista, che oggi ha 89 anni avrebbe dovuto diventare esecutiva domani, il 6 maggio. Il tentativo dell'Università, che dipende direttamente dal ministero all'Istruzione di Delhi, di sostenere che Sen occupa illegalmente la casa ereditata dal padre ha suscitato polemiche, ampie manifestazioni di solidarietà, ed è stata giudicata "una vendetta per le sue aperte critiche al governo". (ANSA).