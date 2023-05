Vietnam: parco naturale riconosciuto patrimonio dell'Asean

(ANSA) - HANOI, 04 MAG - A 30 anni dalla sua fondazione, il parco nazionale vietnamita di Con Dao, isola nella provincia Vung Tau, nel sud del paese, ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dell'Asean Heritage Parks, istituzione che ha lo scopo di individuare e proteggere aree del sud est asiatico note per la loro biodiversità e unicità, oltre che per gli eccezionali valori paesaggistici, culturali, educativi, di ricerca, ricreativi e turistici.

Il parco nazionale di Con Dao, come si legge su Vietnam Plus, comprende 14 isole dell'arcipelago di Con Son, più di 15.000 ettari, suddivisi tra 6.000 di terra e 9.000 di mare.

Con la sua ricca biodiversità sia terrestre che marina, il parco è stato inserito dalla Banca Mondiale tra le riserve marittime mondiali prioritarie, dal 2013 fa parte della Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, ed ospita e conserva centinaia di specie di piante vascolari, molte delle quali sono elencate nel Red Data Book.

Il programma di conservazione delle tartarughe marine qui implementato, che ha visto il rilascio in natura di quasi 2,5 milioni di piccoli, negli ultimi 30 anni ha aiutato a salvare e tutelare la popolazione della rara tartaruga marina verde (Chelonia mydas).

Altrettanto importanti i ricchi valori storici e culturali, che che la rendono un luogo ideale per il turismo ecologico e per i ricercatori scientifici. (ANSA).