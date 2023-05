Sparatorie in due scuole in Pakistan, 8 insegnanti morti

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Almeno 8 insegnanti sono stati uccisi in due diverse sparatorie avvenute in due scuole del Pakistan nord-occidentale. Lo riporta il sito dell'Associated Press of Pakistan. E' successo a Parachinar e Upper Kurram, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, vicino al confine con l'Afghanistan.

La polizia sta ancora cercando di capire la ragione dell'attacco, ma teme, secondo Anadolu, che si possa trattare di terrorismo. Parachinar, tra il 2007 e il 2014, è stata oggetto di diversi attacchi terroristici che hanno portato alla morte di più di 3.000 persone. (ANSA).