Affonda una barca per le immersioni, 4 dispersi nelle Filippine

MANILA - Quattro persone risultano disperse dopo che una barca che trasportava una decina di subacquei è affondata in un santuario marino delle Filippine, dichiarato Patrimonio dell'Umanità. Lo riferiscono le autorità.

La Guardia Costiera filippina ha detto che 28 persone sono state tratte in salvo dopo che il 'Dream Keeper' è affondato questa mattina nelle acque incontaminate di Tubbataha Reef, al largo della provincia occidentale di Palawan. Tra le persone a bordo dell'imbarcazione c'erano anche quattro cittadini cinesi.

Il proprietario, un istruttore sub e due ospiti risultano ancora dispersi, ha detto il portavoce della Guardia Costiera, Armando Balilo, affermando che le ricerche sono in corso.

La barriera corallina di Tubbataha, con i suoi 97.000 ettari, è una delle più grandi aree marine protette del Paese e nel 1993 è stata inserita dalle Nazioni Unite nell'elenco dei Patrimoni dell'Umanità. Nonostante lo status di area protetta, il santuario marino è costantemente minacciato dalla pesca illegale.