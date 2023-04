Singapore:ansia e depressione costano 16 miliardi dollari l'anno

(ANSA) - SINGAPORE, 29 APR - L'ansia e la depressione costano a Singapore quasi 16 miliardi di dollari di Singapore all'anno, o circa il 2,9% del suo prodotto interno lordo. Ciò si è basato su uno studio congiunto condotto da ricercatori della Duke-NUS Medical School e dell'Institute of Mental Health (Imh), che hanno pubblicato i loro risultati sulla rivista medica peer-reviewed BMC Psychiatry il 14 febbraio di quest'anno.

Uno studio del 2017 sullo stigma della salute mentale nei giovani di Singapore ha rilevato che circa il 44,5% degli intervistati associava le malattie mentali a termini negativi e dispregiativi come "stupido", "pericoloso", "pazzo" e "strano", mentre il 46,2% di loro ha affermato che lo farebbe essere "molto imbarazzato" se gli fosse stata diagnosticata una malattia mentale.

Visti i costi economici per il Paese, il ministero della salute si impegnerà nella promozione e assistenza della salute mentale dei suoi abitanti. (ANSA).