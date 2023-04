Aereo militare Usa nello Stretto di Taiwan, ira di Pechino

(ANSA) - PECHINO, 28 APR - Un aereo da ricognizione P-8A Poseidon della Marina Usa ha attraversato oggi lo Stretto di Taiwan nello spazio aereo internazionale, "operando in conformità con il diritto internazionale". La Settima Flotta Usa, in una nota, ha precisato che con l'iniziativa "gli Stati Uniti sostengono i diritti e le libertà di navigazione di tutte le nazioni" e "l'impegno per un Indo-Pacifico libero e aperto".

Dura la reazione di Pechino: "Negli ultimi tempi, navi e aerei da guerra Usa hanno spesso effettuato azioni provocatorie mettendo a rischio pace e sicurezza", ha replicato il Comando del Teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione.

Intanto, un totale di 38 aerei e 6 navi da guerra cinesi sono stati rilevati intorno a Taiwan fino alle 6 locali (mezzanotte in Italia): il ministero della Difesa dell'isola ha detto che le sue forze armate "hanno monitorato la situazione e mobilitato aeronautica, marina e sistemi missilistici terrestri" per seguire le loro attività. Inoltre, 19 jet (tra cui 5 Su-30 e otto J-10) hanno tagliato "la linea mediana dello Stretto di Taiwan o sono entrati nella zona di identificazione di difesa aerea (Adiz)". Un drone TB-001 cinese, lo 'scorpione dalla coda doppia', ha volato intorno a Taiwan completando un'inedita prova di accerchiamento. (ANSA).