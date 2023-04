Cina, Usa e Corea Sud alimentano le tensioni con Pyongyang

(ANSA) - PECHINO, 27 APR - La Cina boccia la Dichiarazione di Washington firmata da Usa e Corea del Sud per rafforzare la deterrenza contro le provocazioni del leader Kim Jong-un.

destinata a minare la pace regionale. "Per realizzare i propri interessi geopolitici, gli Usa hanno insistito per utilizzare la questione della penisola per creare tensione", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning. "Le azioni degli Stati Uniti sono piene di mentalità da Guerra Fredda, istigano il confronto tra i campi, minano il sistema di non proliferazione nucleare e danneggiano gli interessi strategici di altri Paesi", ha aggiunto Mao nel briefing quotidiano.

(ANSA).