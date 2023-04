Singapore, 24 mln dlr per la produttività dell'area portuale

L'Autorità marittima e portuale di Singapore (MPA) e l'operatore portuale PSA Singapore (PSA) hanno rinnovato un memorandum d'intesa per sostenere la ricerca volta a migliorare la produttività e la sostenibilità delle operazioni portuali del Paese. Le due autorità locali metteranno a disposizione 12 milioni di dollari ciascuno per sostenere i progetti di ricerca e sviluppo per quanto riguarda sostenibilità , digitalizzazione e robotica.

Il primo memorandum d'intesa tra le due autorità è stato siglato nel 2011 ed ha portato a molti miglioramenti nell'area portuale della Città -Stato, come l'impiego di veicoli a guida automatica - alimentati a batteria. (ANSA).