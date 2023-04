Shangai-Singapore: si intensifica la collaborazione

IN occasione del quarto Consiglio di cooperazione globale Singapore-Shanghai (SSCCC), le aziende di entrambe le città si sono riunite lunedì per siglare nuovi accordi che daranno il via a nuove collaborazioni e investimenti.

Secondo i dati ufficiali, il commercio tra Singapore e Shanghai è cresciuto dell'8% nel 2022 rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 20 miliardi di dollari con l'aumento della domanda.

Nello stesso periodo, investimenti per un valore di quasi 24 miliardi di dollari USA (32 miliardi di dollari australiani) sono stati convogliati in circa 6.000 progetti collegati a Singapore con sede a Shanghai.

Durante l'evento sono stati firmati un record di 15 memorandum d'intesa (MOU) tra Singapore e Shanghai. Hanno coinvolto le imprese dei servizi finanziari, della tecnologia e dell'innovazione, nonché quelle che si concentrano sull'economia digitale.

Tra i 15 MOU, uno riguarda la cooperazione in tutto ciò che riguarda il digitale, compresa la connettività, i servizi pubblici e l'innovazione, con la Commissione municipale per l'economia e l'informatizzazione di Shanghai.

Un altro riguarda l'accordo tra l'Autorità marittima e portuale di Singapore e la Shanghai Maritime University per sostenere lo scambio di talenti, professionali e accademici tra Singapore e la Cina nel settore marittimo. (ANSA).