Muore un altro dei ghepardi trasferiti in India dall'Africa

(ANSA) - NEW DELHI, 24 APR - Un ghepardo del gruppo dei dodici arrivati in India dal Sudafrica lo scorso febbraio è morto nella Riserva di Kuno, nello Stato indiano del Madhya Pradesh. I responsabili del parco, dove all'inizio del mese è morto un altro esemplare, dicono di non avere ancora individuato la causa del decesso di questo felino, che aveva sei anni.

L'India ha reintrodotto i ghepardi nel suo territorio l'estate scorsa con un'operazione alla quale è stata data grande risonanza mediatica: ai primi otto felini arrivati dalla Namibia, ne sono stati aggiunti in febbraio altri dodici, trasferiti dal Sudafrica.

Una delle femmine del gruppo della Namibia il 29 marzo ha partorito quattro cuccioli, i primi nati della famiglia di questi grandi grandi felini, dichiarati estinti in India nel 1947.

Il Paese segue con attenzione particolare l'adattamento dei ghepardi "stranieri" nel nuovo habitat. (ANSA).