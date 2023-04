Terremoto di magnitudo 5.9 al largo dell'Indonesia

ROMA - Un terremoto di magnitudo 5.9 in Indonesia è stato registrato oggi al largo dell'Indonesia, a 158 chilometri a nord-ovest di Tobelo: lo rende noto sul suo sito l'Istituto geofisico statunitense Usgs. Il sisma ha colpito a una profondità di circa 33 chilometri. Non è stato emesso per il momento un allarme tsunami.