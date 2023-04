Forte ondata di caldo in Asia, diversi i morti

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Una forte ondata di caldo ha colpito gran parte dell'Asia, causando morti, la chiusura delle scuole in India e temperature da record in Cina. Secondo Maximiliano Herrera, climatologo e storico del tempo, si tratta - scrive il Guardian - della peggiore ondata di afa "ad aprile nella storia asiatica".

In Cina, i media locali hanno riferito che temperature record per aprile sono state osservate in molte località, tra cui Chengdu, Zhejiang, Nanjing, Hangzhou e altre aree della regione del delta del fiume Yangtze. In India i termometri hanno superato i 40 gradi e livelli di caldo record sono registrati anche in Laos mentre in Thailandia si sono sfiorati i 45 gradi.

In Bangladesh, un paese in prima linea nella crisi climatica, le temperature hanno superato i 40°C nella capitale, Dhaka, sabato, il giorno più caldo degli ultimi 58 anni, provocando lo scioglimento del manto stradale. Un funzionario del ministero dell'Ambiente, delle foreste e dei cambiamenti climatici ha affermato che se il caldo non calerà si dichiarerà un'emergenza termica in alcune aree.

Le alte temperature in India hanno provocato la chiusura delle scuole in alcuni stati, mentre 13 persone sono morte e altre otto sono finite in ospedale a causa di un colpo di sole dopo un evento di premiazione che si è tenuto all'aperto nello stato del Maharashtra. (ANSA).