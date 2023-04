Cina denuncia 'manipolazione politica su arresti New York'

(ANSA) - PECHINO, 18 APR - La Cina denuncia una "manipolazione politica" dietro gli arresti annunciati ieri dall'FBI nei confronti di Lu Jianwang e Chen Jinping, accusati di gestire nel cuore di New York una stazione di polizia cinese segreta con il compito, fra gli altri, di sorvegliare e fare pressione sui dissidenti. "La Cina si oppone con fermezza a calunnia, diffamazione, manipolazione politica ed elaborazione maliziosa della repressione transnazionale da parte degli Usa", ha tuonato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin.

La Cina "mantiene una politica di non interferenza in altri Paesi e le cosiddette stazioni di polizia non esistono". (ANSA).