Cina a G7, Taiwan questione interna, escluse interferenze

(ANSA) - PECHINO, 17 APR - La questione di Taiwan "è un affare interno della Cina" che esclude qualsiasi "interferenza esterna: malgrado non siano ancora state unificate, le due sponde dello Stretto di Taiwan appartengono alla stessa Cina e Taipei è parte del territorio cinese". E' il commento del portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, alle valutazioni della ministeriale G7 degli Esteri in corso in Giappone che ieri ha espresso - ha riferito dal governo nipponico - l'importanza di pace e stabilità su Taiwan e l'opposizione all'uso della forza per cambiare lo status quo, con la consapevolezza di lavorare a relazioni costruttive con Pechino. (ANSA).