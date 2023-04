Leader tibetano difende il Dalai Lama, 'un gesto innocente'

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Il capo del governo tibetano in esilio ha difeso il Dalai Lama per l'episodio shock, ripreso in un video, in cui il leader spirituale ha baciato un bambino sulle labbra e poi gli ha chiesto: "Succhiami la lingua".

Le azioni del Dalai Lama sono state "innocenti" e sono state male interpretate, ha detto Penpa Tsering ai giornalisti durante un evento a Nuova Delhi, sottolineando - secondo quanto riporta la Cnn - che la bufera suscitata dal gesto del Dalai Lama ha "ferito" i seguaci del leader.

"Sua santità ha sempre vissuto nella santità, (seguendo la vita di) un monaco buddista, compreso il celibato. I suoi anni di pratica spirituale sono andati oltre i piaceri sensoriali", ha detto Tsering.

Il Dalai Lama, premio Nobel per la pace, si era scusato dopo che il video era diventato virale. (ANSA).