Pechino vieta la navigazione a nord di Taiwan per 'detriti di razzi'

La Cina ha varato per domenica l'interdizione alla navigazione in un'area a nord di Taiwan a causa della "caduta di detriti di razzi". E' quanto riferisce l'autorità marittima cinese, senza fornire ulteriori dettagli.

Agenzia ANSA Pechino impone una no fly zone a nord di Taiwan L'allarme di Taipei: 'la Cina si sta preparando a scatenarci la guerra'

Mercoledì l'amministrazione dell'aviazione civile cinese ha notificato la creazione di una no-fly zone a nord di Taiwan per "attività aerospaziali": prevista inizialmente dal 16 al 18 aprile (dalle 9 alle 14), è stata limitata solo a domenica mattina (per soli 27 minuti dalle 9.30 locali) dopo le proteste di Taipei. L'area vietata al volo è a 85 miglia dalla costa a nord dell'isola e comprende parte della zona economica esclusiva nipponica vicino alle isole Senkaku, nel controllo di Tokyo ma rivendicate da Pechino: vi transitano i voli per Usa, Giappone e Corea del Sud, ha chiarito il ministero della Difesa taiwanese, ipotizzando che Pechino voglia lanciare satelliti durante l'interdizione.