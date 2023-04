Ex ministro birmano, 133 i morti nell'attacco al villaggio

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Almeno 133 civili, incluse donne e bambini, sono morti nell'attacco aereo lanciato martedì dalla giunta della Birmania contro il villaggio di Pazi Gyi, nel comune di Kanbalu della regione di Sagaing, circa 150 chilometri a ovest di Mandalay, la seconda città del Paese: lo ha detto alla Cnn Aung Myo Min, ministro dei Diritti umani del Governo di Unità Nazionale estromesso dai militari in seguito al colpo di Stato del 2021. L'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) "condanna fermamente" i recenti attacchi aerei in Birmania, in cui sarebbero rimaste uccise decine di persone: è quanto si legge in una dichiarazione pubblicata oggi dall'Indonesia, attuale presidente dell'Associazione. "Tutte le forme di violenza devono cessare immediatamente, in particolare l'uso della forza contro i civili", ha dichiarato il gruppo regionale. (ANSA).