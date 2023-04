Onu, in Afghanistan sulle donne costretti una scelta spaventosa

(ANSA) - KABUL, 11 APR - Il governo talebano ha vietato alle donne di lavorare per la missione Onu in Afghanistan, ha dichiarato oggi l'organismo mondiale, costringendo le Nazioni Unite a fare una "scelta spaventosa" sul proseguimento delle operazioni in Afghanistan.

"Con questo divieto, le autorità talebane de facto cercano di costringere le Nazioni Unite a fare una scelta spaventosa tra il rimanere e fornire supporto al popolo afghano e il rispettare le norme e i principi che abbiamo il dovere di difendere", ha dichiarato la missione Onu in Afghanistan in un comunicato.

Il 4 aprile scorso le Nazioni Unite hanno dichiarato che le autorità talebane avevano ordinato alla missione di impedire a tutte le donne afghane di lavorare nei suoi uffici in tutto il Paese. Il capo della missione, Roza Otunbayeva, ha avviato una "revisione operativa" per decidere i passi successivi. "Dovrebbe essere chiaro che qualsiasi conseguenza negativa di questa crisi per il popolo afghano sarà responsabilità delle autorità", ha dichiarato. (ANSA).